В Херсонской области столкнулись грузовик и автомобиль, погибли двое детей

Двоих взрослых госпитализировали

Сегодня, 8 августа, в Херсонской области в Олешковском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое детей, их родителей госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Херсоне.

Как отмечается, на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск столкнулись автомобиль Mazda-3 и грузовик "МАЗ". 44-летний водитель автомобиля Mazda-3, двигаясь в направлении города Геническ, выехал на встречную полосу и вьехал в грузовик "МАЗ".

Фото: авария в Херсонской области

"В результате ДТП двое малолетних пассажиров легкового автомобиля от полученных травм погибли. Их родители с телесными повреждениями доставлены в центральную районную больницу города Новая Каховка", - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация события - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами". Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что полиция задержала водителя автомобиля Audi, с участием которого вчера, 7 августа, произошло ДТП с рейсовым автобусом в Днепропетровской области, в результате которого погибло двое людей.

Также в Киеве, на улице Щусева (Шевченковский район) автомобиль Skoda наехал на три автомобиля, которые были припаркованы возле станции метро "Сырец". В результате столкновения 30-летний мужчина, который сажал своего 3-летнего сына в Hyundai, получил телесные повреждения и скончался в карете скорой помощи.