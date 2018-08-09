В Одесской области столкнулись авто и микроавтобус, есть погибший и пострадавшие

Пострадали 7 человек

Сегодня, 9 августа, в Одесской области на Николаевской дороге столкнулись авто и микроавтобус, в результате чего погиб мужчина и пострадали 7 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одессе.

Как отмечается, авария произошла около двух часов ночи. "Мерседес" на заграничной регистрации, двигаясь в сторону Одессы, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Рено". В результате ДТП четверо пассажиров автомобиля и трое пассажиров микроавтобуса были госпитализированы.

"От полученных травм один из пассажиров "Мерседеса" - 40-летний гражданин соседнего государства, в больнице скончался", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, вчера в Херсонской области столкнулись грузовик и автомобиль, в результате чего погибли двое детей. На автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск столкнулись автомобиль Mazda-3 и грузовик "МАЗ". 44-летний водитель автомобиля Mazda-3, двигаясь в направлении города Геническ, выехал на встречную полосу и вьехал в стоячую грузовик "МАЗ". Двоих взрослый госпитализировали.

Также раннее сообщалось, что полиция задержала водителя автомобиля Audi, с участием которого 7 августа произошло ДТП с рейсовым автобусом в Днепропетровской области, в результате которой погибло двое людей.