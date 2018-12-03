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В Одессе создали совет обороны города на время действия военного положения

Новости » Общество    03.12.2018 - 21:23
В Одессе создали совет обороны города на время действия военного положения
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина/Виталий Носач)

Совет создали для содействия военному командованию в реализации мероприятий правового режима

Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о создании совета обороны города на время действия военного положения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы горсовета.

Как отмечается, совет обороны создали с целью содействия военному командованию в организации и осуществлении мероприятий правового режима военного положения.

Председателем совета обороны избрали Труханова. Также в состав новообразованного органа вошли представители ВМС, оперативное командование "Юг" ВСУ, командования "Юг" Воздушных сил ВСУ, ГПСУ, Нацгвардии, АМПУ, Нацполіції, СБУ, военных комиссариатов.

Напомним, в Украине до 26 декабря введено военное положение в 10 областях. Это Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, Донецкая и Запорожская области.

Президент подчеркнул, что это время будет использовано, чтобы укрепить оборону и способность защитить граждан от удара врага. Он также выразил надежду, что Украине удастся ограничиться перечисленными мерами и продолжение военного положения не понадобится. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что на пяти автодорогах на вьезде в Винницу установили блокпосты, на которых дежурят правоохранители. Кроме того, в Харьковской области за военное положение увеличили число полицейских постов.

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