Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

При этом вчера Парубий заявил, что военное положение начнется с момента вступления в силу закона

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение в Украине введено с 26 ноября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter главы государства.

В частности, такая информация указана в инфографике, которую президент прикрепил к твитту о подписании закона.

Подчеркнем, что вчера глава парламента Андрей Парубий объяснил журналистам, что военное положение в части областей Украины начнется с момента вступления в силу закона, принятого Верховной радой.

"Военное положение вводится и действует с момента подписания председателем Верховной рады Украины и президентом Украины. Пока этот документ не является подписанным мной, президентом и не опубликован… закон не действует. То есть, хотя в указе указано 14:00 26 числа, реально он станет законом, когда будет подписан и опубликован", - подчеркивал спикер Рады.

Парубий анонсировал, что намерен подписать закон утром 28 ноября и добавил, что документ вступит в силу течение дня.

Добавим, что на данный момент документ подписали и глава государства, и Парубий, однако он еще не опубликован ни в "Голосе Украины", ни в "Урядовом курьере". Вместе с тем сам указ о введении военного положения сегодня был обнародован в "Урядовом курьере".

Следует также отметить, что в издании "Урядовый курьер" разъяснили, что согласно части шестой статьи 5 закона "О правовом режиме военного положения" указ президента о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях, утвержденный Радой, официально будет обнародован вместе с законом об утверждении такого указа президента. Подчеркивается, что указ вступает в силу одновременно с вступлением в силу такого закона.

Таким образом, в настоящее время ни закон, ни соответственно указ, не вступили в силу.

В издании также добавили, что соответствующий закон и указ президента о введении военного положения в Украине будут опубликованы в "Правительственном курьере".

Напомним, сегодня утром президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, которым предусматривается введение военного положения в Украине. До этого документ подписал глава парламента Андрей Парубий.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент в понедельник, 26 ноября, на внеочередном заседании одобрил введение военного положения в Украине. За проект закона проголосовали 276 нардепов.