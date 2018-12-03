В Одесі створили раду оборони міста на час дії воєнного стану

Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна/Віталій Носач)

Раду створили для сприяння військовому командуванню в реалізації заходів правового режиму

Міський голова Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про створення ради оборони міста на час дії воєнного стану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби міськради.

Як зазначається, раду оборони утворили з метою сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.

Головою ради оборони обрали Труханова. Також до складу новоутвореного органу увійшли представники ВМС, оперативного командування "Південь" ЗСУ, командування "Південь" Повітряних сил ЗСУ, ДПСУ, Нацгвардії, АМПУ, Нацполіції, СБУ, військових комісаріатів.

Нагадаємо, в Україні до 26 грудня введено воєнний стан у 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська, Донецька та Запорізька області.

Президент наголосив, що цей час буде використаний аби зміцнити оборону і здатність захистити громадян від удару ворога. Він також висловив сподівання, що Україні вдасться обмежитися переліченими заходами і продовження воєнного стану не буде потрібне.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на п'яти автошляхах на в'їзді в Вінницю встановили блокпости, на яких чергують правоохоронці. Крім того, у Харківській області через воєнний стан збільшили число поліцейських постів.