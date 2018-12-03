Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Также в Харьковской области запретили использование фейерверков

В Харьковской области из-за военного положения увеличили число полицейских постов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание NewsRoom.

Как сообщается, начальник управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Бирбасов в ходе брифинга заявил, что за время военного положения в Харьковской области предприняли дополнительные меры безопасности и создали 27 мобильных постов полиции.

На данный момент к патрулированию привлечены около 1,3 тыс. сотрудников полиции, а ближе к границе правопорядок также обеспечивает Нацгвардия. По данным полиции, криминальная обстановка в регионе остается стабильной, а оснований для отмены массовых мероприятий нет.

Бирбасов также заявил о запрете использования фейерверков.

Кроме того, сообщается, что по словам советника главы Харьковской облгосадминистрации Сергея Стороженко, за последнее время были проверены 400 объектов критической инфраструктуры, а их охрана усилена за счет военнослужащих ВСУ и полицейских.

Напомним, ранее сообщалось, что в 10 областях Украины, в частности и в Харьковской области, до 26 декабря введено военное положение.

Кроме того, сообщалось, что сегодня, 3 декабря, в учебных центрах Вооруженных сил Украины начались сборы оперативного резерва первой очереди.