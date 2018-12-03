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Порошенко сподівається, що воєнний стан не потрібно буде продовжувати

Новини » Політика    03.12.2018 - 10:34
Порошенко сподівається, що воєнний стан не потрібно буде продовжувати
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент хоче обмежитися заходами щодо зміцнення оборони

Воєнний стан, який був введений у десяти областях України, - це превентивний захід на строк у 30 днів. Про це заявив президент України Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент наголосив, що цей час буде використаний аби зміцнити оборону і здатність захистити громадян від удару ворога.

"Сподіваюся, що ми зможемо обмежитися переліченими заходами і його продовження не буде потрібне", - сказав він.

Нагадаємо, Верховна рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Рішення підтримали 276 народних депутатів. Згідно з указом, який оприлюднений на сайті президента, воєнний стан в Україні запроваджується строком на 30 діб з 14:00 26 листопада. Воєнний стан вводиться у десяти областях України: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.

Парламент також призначив вибори президента на 31 березня 2019 року.

Президент Петро Порошенко в ході свого звернення до українського народу щодо запровадження воєнного стану підкреслив, що вибори президента мають відбутися відповідно до Конституції - 31 березня 2019 року. За словами глави держави, воєнний стан жодним чином не має вплинути на початок виборчої кампанії.

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