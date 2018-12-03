На въездах в Винницу установили блокпосты

Фото: блокпосты в Виннице (ngu.gov.ua)

Правоохранители проверяют подозрительные автомобили

На пяти автодорогах на вьезде в Винницу установили блокпосты, на которых дежурят правоохранители. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Национальной гвардии Украины.

Как отмечается, сотрудники полиции вместе с военнослужащими Национальной гвардии Украины проверяют подозрительные автомобили. Проверки на блокпостах имеют профилактическое направление.

"С целью недопущения совершения правонарушений и других антиобщественных проявлений, осуществления оперативного реагирования на любые изменения в оперативной обстановке на основных трассах Виннице установили мобильные блок-посты, в состав которых вошли нацгвардейцы и полиция", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители дежурят на пяти мобильных блок-постах, в направлениях въезда в город на Хмельницком, Киевском, Турбивском, Гниванском и Немировском направлениях.

Сообщается, что меры связанные с усиленным вариантом несения службы.

Напомним, в Виннице из-за военного положения усилят охрану стратегических объектов в частности, Водоканала и телецентра.

Отметим, в Украине до 26 декабря введено военное положение в 10 областях. Это Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, Донецкая и Запорожская области.