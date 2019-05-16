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В Одессе сообщили о минировании десяти отелей

Новости » Происшествия    16.05.2019 - 14:22
В Одессе сообщили о минировании десяти отелей
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

На места событий направлены взрывотехники, следственно-оперативные группы и работники ГСЧС

Полицейские проверяют сообщение о минировании десяти объектов на территории Одессы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщение о том, что здания отелей заминированы, поступило сегодня, в 13:11.

На места событий направлены взрывотехники, следственно-оперативные группы и работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 14 мая в Одессе сообщили о минировании четырех отелей в центре города. Сообщение о том, что здания отелей заминированы, поступило сегодня, в 17:20.

В воскресенье, 12 мая, в Одессе правоохранители получили анонимное сообщение о минировании аэропорта. По данным правоохранителей, информация о минировании поступила в полицию в 11:28. Неизвестный сообщил, что заминировал Международный аэропорт Одесса.

Ранее сообщалось, что полиция ищет взрывчатку в зданиях двух ТЦ в Одесской области. Сотрудники полиции проверили сообщение о минировании двух торговых центров.

 Информация о минировании во всех случаях не подтвердилась.

В Одессе сообщили о минировании четырех отелей В Одессе сообщили о минировании 12 объектов
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