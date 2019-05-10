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В Одессе ищут взрывчатку в двух ТЦ

Новости » Происшествия    10.05.2019 - 11:47
В Одессе ищут взрывчатку в двух ТЦ
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас из учреждений эвакуируют персонал и посетителей

Работники полиции проверяют сообщение о заминировании двух торговых центров, расположенных в Одессе и Лиманском районе области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу управления полиции в Одесской области.

Указано, что сейчас проводят мероприятия по эвакуации посетителей и персонала.

"Сегодня в 10.05 в полицию поступило сообщение о том, что торговые заведения, расположенные в Одессе и Лиманском районе, заминированы. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и работники ГСЧС. Проводятся мероприятия по эвакуации посетителей и персонала", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ПАО "Укрзализныця" заявили, что железнодорожные вокзалы стали чаще "минировать". Так, с начала 2019 года зафиксировано 24 случая псевдоминирования вокзалов.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Национальной полиции Сергей Князев предлагает усилить уголовную ответственность за ложные минирования.

Добавим, 8 мая во Львове на электронный ящик полиции поступили сообщения о заминировании пяти гостиниц и двух торговых центров города.

Железнодорожные вокзалы стали чаще "минировать" Во Львове ищут взрывчатки в 5 отелях и 2 ТЦ
Новости Украины ОдессаОдессаминирование
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