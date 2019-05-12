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В Одессе сообщили о минировании аэропорта

Новости » Происшествия    12.05.2019 - 13:28
В Одессе сообщили о минировании аэропорта
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

На месте работают взрывотехники

В воскресенье, 12 мая, в Одессе правоохранители получили анонимное сообщение о минировании аэропорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одессы.

По данным правоохранителей, информация о минировании поступила в полицию в 11:28. Неизвестный сообщил, что заминировал Международный аэропорт Одесса.

В данный момент на месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция ищет взрывчатку в зданиях двух ТЦ в Одесской области. Сотрудники полиции проверили сообщение о заминировании двух торговых центров, расположенных в Одессе и Лиманском районе области, и в результате не обнаружили в заведениях взрывчатку.

Как писало РБК-Украина ранее, в АО "Укрзализныця" заявили, что железнодорожные вокзалы стали чаще "минировать". Так, с начала 2019 года зафиксировано 24 случая псеводминирования вокзалов.

Подчеркнем, глава Национальной полиции Сергей Князев предлагает усилить уголовную ответственность за ложные минирования.

Добавим, 8 мая во Львове на электронную почту полиции поступили сообщения о заминировании пяти отелей и двух торговых центров города. Во время проверки правоохранители не обнаружили взрывных устройств.

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Новости Украины минированиеОдесса
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