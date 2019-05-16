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В Одесі повідомили про мінування десяти готелів

Новини » Надзвичайні події    16.05.2019 - 14:22
В Одесі повідомили про мінування десяти готелів
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

На місця подій спрямовані вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники ДСНС

Поліцейські перевіряють повідомлення про замінування десяти об'єктів на території Одеси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомлення про те, що будівлі готелів заміновані, надійшло сьогодні, 13:11.

На місця подій спрямовані вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 14 травня в Одесі повідомили про замінування чотирьох готелів в центрі міста. Повідомлення про те, що будівлі готелів заміновані, надійшло сьогодні, у 17:20.

У неділю, 12 травня, в Одесі правоохоронці отримали анонімне повідомлення про замінування аеропорту. За даними правоохоронців, інформація про замінування надійшла в поліцію в 11:28. Невідомий повідомив, що замінував Міжнародний аеропорт Одеса.

Раніше повідомлялося, що поліція шукає вибухівку в будівлях двох ТЦ в Одеській області. Співробітники поліції перевірили повідомлення про мінування двох торгових центрів.

Інформація про замінування у всіх випадках не підтвердилася.

В Одесі повідомили про замінування чотирьох готелів В Одесі повідомили про мінування 12 об'єктів
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