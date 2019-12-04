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В Одессе сообщили о 15 пропавших в результате пожара

Новости » Происшествия     04.12.2019 - 22:25
В Одессе сообщили о 15 пропавших в результате пожара
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

С пропавшими нет никакой связи

При пожаре в экономическом колледже в Одессе пропали 15 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Одесской областной государственной администрации Денис Соколов, передает "Радио Свобода".

Сообщается, что на данный момент с пропавшими нет никакой связи.

"Сейчас готовимся к завтрашнему заседанию комиссии по поводу трагического пожара. ГСЧС сообщает о 15 человеках, с которыми нет связи у родственников и близких", - сообщили в Одесской ОГА.

Напомним, пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря около 10 утра. Пожар вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправная проводка, которая не менялась с 1966 года.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате пожара погибла 17-летняя студентка колледжа. Кроме нее пострадали как минимум 28 человек. При этом в ГСЧС предупредили о возможном увеличении пострадавших, так как люди стали обращаться в лечебные учреждения.

По факту пожара в учебном заведении полиция открыла уголовное дело. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

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