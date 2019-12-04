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В Одесі повідомили про 15 зниклих в результаті пожежі

Новини » Надзвичайні події     04.12.2019 - 22:25
В Одесі повідомили про 15 зниклих в результаті пожежі
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

З зниклими немає ніякого зв'язку

При пожежу в економічному коледжі в Одесі зникли 15 осіб. Про це повідомив прес-секретар голови Одеської обласної державної адміністрації Денис Соколов, передає "Радіо Свобода".

Повідомляється, що на даний момент зниклими немає ніякого зв'язку.

"Зараз готуємося до завтрашнього засідання комісії з приводу трагічної пожежі. ДСНС повідомляє про 15 людях, з якими немає зв'язку у родичів і близьких", - повідомили в Одеській ОДА.

Нагадаємо, пожежу в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу стався 4 грудня близько 10 ранку. Пожежа спалахнула на третьому поверсі шестиповерхового будинку. За попередньою версією, причиною пожежі могла стати несправна проводка, яка не змінювалася з 1966 року.

Раніше РБК-Україна писало, що в результаті пожежі загинула 17-річна студентка коледжу. Крім неї постраждали як мінімум 28 людей. При цьому в ДСНС попередили про можливе збільшення постраждалих, так як люди стали звертатися в лікувальні установи.

За фактом пожежі в навчальному закладі поліція відкрила кримінальну справу. Правоохоронці кваліфікували інцидент як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

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