В Одессе после смертельного ДТП перекрыли дорогу с требованием установить светофор

На выходных в Одессе автомобиль сбил женщину с ребенком

В Одессе после смертельной аварии, которая произошла на выходных, местные жители перекрыли Тираспольское шоссе с требованием установить светофор. Об этом пишет местное издание "Думская".

Сообщается, что порядка 60 одесситов перекрыли Тираспольское шоссе в районе Ленпоселка. На акцию они вышли после смертельного ДТП, в результате которого погиб маленький ребенок, и еще одна женщина в тяжелом состоянии попала в больницу. По словам местных жителей, данный участок дороги опасный, а светофор работает только в режиме мигающего желтого.

Отметим, речь идет об аварии, которая произошла 2 июня. Автомобиль Toyota совершил наезд на пешеходов. В результате происшествия погиб ребенок 2015 рождения, еще одна пострадавшая - женщина с закрытой черепно-мозговой травмой была госпитализирована в больницу.

Фото: в Одессе перекрыли дорогу ("Думская")

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области два человека погибли после того, как на скутере попали под поезд.