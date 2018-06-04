В Одесі після смертельної ДТП перекрили дорогу з вимогою встановити світлофор

На вихідних в Одесі автомобіль збив жінку з дитиною

В Одесі після смертельної аварії, яка сталася на вихідних, місцеві жителі перекрили Тираспольське шосе з вимогою встановити світлофор. Про це пише місцеве видання "Думская".

Повідомляється, що близько 60 одеситів перекрили Тираспольське шосе в районі Ленселища. На акцію вони вийшли після смертельної ДТП, в результаті якої загинула маленька дитина, і ще одна жінка в тяжкому стані потрапила в лікарню. За словами місцевих жителів, ця ділянка дороги небезпечна, а світлофор працює у режимі миготливого жовтого.

Відзначимо, що мова йде про аварію, яка сталася 2 червня. Автомобіль Toyota скоїв наїзд на пішоходів. В результаті події загинула дитина 2015 народження, ще одна постраждала - жінка із закритою черепно-мозковою травмою була госпіталізована до лікарні.

Фото: в Одесі перекрили дорогу ("Думська")

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтавській області двоє людей загинули після того, як на скутері потрапили під потяг.