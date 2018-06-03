В Полтавской области два человека попали под поезд

Парень и девушка на скутере пытались переехать пути до открытия переезда

В Полтавской области два человека погибли после того, как на скутере попали под поезд. Об этом в Facebook сообщил спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

"Сегодня ночью в Новосанжарском районе поездом смертельно были травмированы 19-летний парень и 17-летняя девушка, которые на скутере пересекали железнодорожное полотно. Погибшие - жители двух сел Новосанжарщины. Сейчас полиция Полтавской области расследует эту трагедию", - сообщил Сулаев.

Немає бажання повідомляти такі новини! ((( Але люди мають знати про це та робити все від них залежне, щоб подібного... Опубліковано Юрієм Сулаєвим 3 червня 2018 р.

Напомним, на прошлой неделе в Одесской области автомобиль выехал на переезд и столкнулся с поездом № 764 Одесса-Киев, который двигался со скоростью 115 км/ч. В результате инцидента погибла женщина.