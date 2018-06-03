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В Полтавской области два человека попали под поезд

НовостиПроисшествия    03.06.2018 - 12:46
Фото: иллюстративное фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)
Фото: иллюстративное фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Парень и девушка на скутере пытались переехать пути до открытия переезда

В Полтавской области два человека погибли после того, как на скутере попали под поезд. Об этом в Facebook сообщил спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

"Сегодня ночью в Новосанжарском районе поездом смертельно были травмированы 19-летний парень и 17-летняя девушка, которые на скутере пересекали железнодорожное полотно. Погибшие - жители двух сел Новосанжарщины. Сейчас полиция Полтавской области расследует эту трагедию", - сообщил Сулаев.

 

Немає бажання повідомляти такі новини! ((( Але люди мають знати про це та робити все від них залежне, щоб подібного...

Опубліковано Юрієм Сулаєвим 3 червня 2018 р.

 

Напомним, на прошлой неделе в Одесской области автомобиль выехал на переезд и столкнулся с поездом № 764 Одесса-Киев, который двигался со скоростью 115 км/ч. В результате инцидента погибла женщина.

 

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Теги публикации: поезд, авария, Полтавская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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