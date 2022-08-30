В Одессе слышны взрывы, но тревогу не объявляли
Утром 30 августа в Одессе слышны звуки взрывов. Однако в городе и области воздушную тревогу не объявляли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
Журналисты отмечают, что взрывы прогремели около 07:31 часов.
Однако в Одессе не сработали сирены оповещения. Несмотря на это, гражданам следует пройти в укрытие.
Для сохранения жизни нужно оставаться в хранилищах, пока не будет возможности убедиться, что опасность миновала.
Ракетная опасность - актуальная
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук предупредил людей о том, что Россия вывела в Черное море 3 корабля с 24 "Калибрами".
"Ракетная угроза и воздушная опасность остаются актуальными", - подчеркнул он.
Напомним, россияне в ночь на 30 августа нанесли удар по Запорожью. В результате атаки врага никто не пострадал.
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