В Одессе слышны взрывы, но тревогу не объявляли

Утром 30 августа в Одессе слышны звуки взрывов. Однако в городе и области воздушную тревогу не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

Журналисты отмечают, что взрывы прогремели около 07:31 часов.

Однако в Одессе не сработали сирены оповещения. Несмотря на это, гражданам следует пройти в укрытие.

Для сохранения жизни нужно оставаться в хранилищах, пока не будет возможности убедиться, что опасность миновала.

Ракетная опасность - актуальная

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук предупредил людей о том, что Россия вывела в Черное море 3 корабля с 24 "Калибрами".

"Ракетная угроза и воздушная опасность остаются актуальными", - подчеркнул он.