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Оккупанты ночью обстреляли Запорожье: в ОВА рассказали о последствиях

Новина українською →
Вторник 30 августа 2022 05:19
Оккупанты ночью обстреляли Запорожье: в ОВА рассказали о последствиях Фото: Оккупанты обстреляли Запорожье (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 30 августа нанесли удар по Запорожью. В результате атаки врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Ночью враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. По предварительной информации, пострадавших нет", - отметил чиновник.

Старух также добавил, что пока не зафиксировано значительных разрушений на объектах инфраструктуры.

Кроме этого, глава ОВА призвал местных жителей не пренебрегать правилами воздушной тревоги и не разглашать информацию.

Напомним, 29 августа оккупанты открывали огонь по Сумской области из САУ и минометов. Всего было 43 "прилета".

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