Оккупанты ночью обстреляли Запорожье: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты в ночь на 30 августа нанесли удар по Запорожью. В результате атаки врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"Ночью враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. По предварительной информации, пострадавших нет", - отметил чиновник. Старух также добавил, что пока не зафиксировано значительных разрушений на объектах инфраструктуры. Кроме этого, глава ОВА призвал местных жителей не пренебрегать правилами воздушной тревоги и не разглашать информацию.