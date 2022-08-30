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В Одесі чутно вибухи, але тривогу не оголошували

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Одеса, Вівторок 30 серпня 2022 07:50
В Одесі чутно вибухи, але тривогу не оголошували Фото: В Одесі чутно вибухи, але тривогу не оголошували (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Уранці 30 серпня в Одесі чутно звуки вибухів. Проте, у місті та області повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Журналісти зазначають, що вибухи прогриміли близько 07:31 години.

Однак в Одесі не спрацювали сирени оповіщення. Незважаючи на це, громадянам слід пройти в укриття.

Задля збереження життя потрібно залишатися у сховищах, доки не буде змоги пересвідчитися, що небезпека минула.

Ракетна загроза - актуальна

Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук попередив людей про те, що Росія вивела у Чорне море 3 кораблі з 24 "Калібрами".

"Ракетна загроза та повітряна небезпека залишаються актуальними", - наголосив він.

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 30 серпня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав.

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Одеса Війна Росії проти України
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