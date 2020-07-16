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В Одессе произошла вспышка коронавируса в детдоме

Одесса, Четверг 16 июля 2020 19:07
В Одессе произошла вспышка коронавируса в детдоме
Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

COVID-19 подтвердили у 15 детей и 2 взрослых

В Одессе в детском доме "Жемчужинка" произошла вспышка коронавируса. Заболели 15 детей и двое взрослых.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

По ее словам, на данный момент детдом находится в условиях обсервации. При этом ни у кого из больных не наблюдается признаков респираторного заболевания. Все они чувствуют себя удовлетворительно.

"После того, как заболел один из сотрудников одесского детского дома "Жемчужинка" было проведено тестирование всех причастных к деятельности данного заведения - более 70 тестов. Среди всех выявлено, что носителем вируса является 15 детей и 2 взрослых", - сообщила Буйневич.

Отметим, за прошлые сутки в Одесской области подтвердили 61 случай заболевания коронавирусом.

Всего в Украине за 15 июля выявили почти 850 новых случаев коронавируса, общее число заболевших в стране превысило 56 тысяч человек.

Как писало РБК-Украина, Одесская область сейчас проходит в список регионов, готовых к ослаблению карантина.

Также представитель Всемирной организации здравоохранения сообщил, что причиной повторной вспышки коронавируса в Украине стало увеличение проводимых тестов и нарушения правил социальной дистанции среди украинцев.

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