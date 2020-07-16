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В ВОЗ назвали причины вспышки коронавируса в Украине

Четверг 16 июля 2020 15:37
В ВОЗ назвали причины вспышки коронавируса в Украине
Фото: Ярно Хабихт (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В частности, люди не придерживаются социальной дистанции

Во Всемирной организации здравоохранения объяснили рост заболеваемости коронавирусом в Украине. Это комбинация двух причин.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина глава представительства ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

Он отметил, что способность относительно тестирований в Украине повысилась. Если три месяца назад это была 1 тысяча, то сегодня можно проводить 13 тысяч ПЦР-тестов. Это первая причина.

"В то же время, если мы посмотрим на поведение людей, то увидим, что они стали более расслаблеными", - сказал Хабихт.

Люди не придерживаются социальной дистанции, в ресторанах сидят близко друг с другом - это составляет определенные риски.

"Поэтому, если все будет продолжаться в том же русле, то, я думаю, количество случаев будет расти не только благодаря расширению тестирования, но и из-за поведения людей", - добавил он.

Напомним, в Украине несколько дней растет количество случаев коронавируса, сегодня сообщили о почти 850 новых зараженных.

Отметим, что в рамках предстоящих изменений, касающихся карантина в Украине, все регионы поделят на четыре зоны.

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