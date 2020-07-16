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В Одесі стався спалах коронавірусу в дитбудинку

Одеса, Четвер 16 липня 2020 19:07
В Одесі стався спалах коронавірусу в дитбудинку
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

COVID-19 підтвердили у 15 дітей і 2 дорослих

В Одесі в дитячому будинку "Перлинка" стався спалах коронавірусу. Захворіли 15 дітей і двоє дорослих.

Про це повідомила директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

За її словами, на даний момент дитбудинок знаходиться в умовах обсервації. При цьому ні у кого з хворих не спостерігається ознак респіраторного захворювання. Всі вони почувають себе задовільно.

"Після того, як захворів один зі співробітників одеського дитячого будинку "Перлинка" було проведено тестування всіх причетних до діяльності даного закладу - понад 70 тестів. Серед всіх виявлено, що носієм вірусу є 15 дітей і 2 дорослих", - повідомила Буйневич.

Зазначимо, за минулу добу в Одеській області підтвердили 61 випадок захворювання коронавірусом.

Всього в Україні за 15 липня виявили майже 850 нових випадків коронавіруса, загальна кількість хворих у країні перевищила 56 тисяч осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, Одеська область зараз проходить в список регіонів, готових до ослаблення карантину.

представник Всесвітньої організації охорони здоров'я повідомив, що причиною повторного спалаху коронавіруса в Україні стало збільшення проведених тестів і порушення правил соціальної дистанції серед українців.

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