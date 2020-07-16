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В Украине почти 850 новых случаев коронавируса

Четверг 16 июля 2020 09:06
В Украине почти 850 новых случаев коронавируса
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Всего в Украине уже более 56 тысяч зараженных

По состоянию на 16 июля в Украине фиксируют увеличение числа зараженных коронавирусом, за прошедшие сутки заразились еще 848 человек. Больше всего новых случаев выявили во Львовской области, Киеве и Ровенской области.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Всего в стране с начала пандемии заразились 56 455 человек. Кроме того, уже 28 931 выздоровевший, в частности за прошедшие сутки выздоровели 800 человек.

От вируса в стране умерли 1 445 человек, в том числе за вчера 18 человек.

Отметим, по сравнению с прошлой статистикой, количество зараженных возросло на 12 случаев. Таким образом в стране растет число новых зараженных.

Напомним, в Украине шесть областей не готовы к ослаблению карантина, из перечня были исключены Ровенская и Тернопольская области, добавлена Харьковская область.

Отметим, Министерство здравоохранения готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц.

Ранее сообщалось, что в Киеве за сутки выявили 147 случаев заболевания коронавирусом, это наибольший суточный показатель с начала эпидемии.

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