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Киев и 7 областей не готовы к ослаблению карантина

Украина, Четверг 16 июля 2020 11:23
Киев и 7 областей не готовы к ослаблению карантина
Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

На Буковине и в столице ухудшилась динамика заболеваемости

За минувшие сутки в Украине увеличилось количество регионов, которые не отвечают критериям для ослабления карантина. К списку добавились Киев и Черновицкая область.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, в указанных регионах ухудшилась динамика заболевания коронавирусом. В столице этот показатель за сутки вырос почти в 5 раз и составляет 21,13% при норме меньше 10%. В Черновицкой области динамика выявления новых заболевших возросла с -0,24% до 14,77%.

В общем, по состоянию на 16 июля, карантин не могут ослабить:

  • Киев;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Донецкая область;
  • Закарпатская область;
  • Харьковская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.Киев и 7 областей не готовы к ослаблению карантина

Напомним, несколько дней назад Черновицкая область ослабила карантинные ограничения: в регионе разрешили работу развлекательных заведений до 23:00 и возобновили работу общественного транспорта.

Также сообщалось, что вчера в Киеве зафиксировали самый большой прирост новых больных коронавирусом с начала эпидемии.

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