В центре Одессы горит жилой дом

В Одессе произошел пожар в жилом доме по улице Нежинская 59. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Как сообщается, возгорание произошло на чердаке и крыше дома.

"Жильцы горящего дома успели выскочить на улицу. Что стало причиной возгорания, пока не известно", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас на месте работает несколько пожарных расчетов.

Отметим, что здание является памятником архитектуры "Дом доходный Заля". Построено в 1875 году, в 1880-х его реконструировали, надстроив третий этаж.

В ликвидации участвуют девять единиц техники и 30 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, Национальная гвардия Украины назвала предварительную причину пожара в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта. Как сообщается, предварительной причиной пожара в ведомстве стала неисправность проводки.

Как сообщает РБК-Украина, в понедельник, 27 января, в 10:14 на ул. Ивана Франко 19, в 3-х этажном здании на 3-м этаже Министерства культуры, молодежи и спорта возникло задымление, в результате возгорания в подвальном помещении здания. Пожар удалось полностью ликвидировать в 11:24.