У центрі Одеси горить житловий будинок

В Одесі сталася пожежа в житловому будинку по вулиці Ніжинська 59. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думська".

Як повідомляється, займання сталося на горищі і даху будинку.

"Мешканці палаючого будинку встигли вискочити на вулицю. Що стало причиною пожежі, поки не відомо", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що зараз на місці працює кілька пожежних розрахунків.

Зазначимо, що будівля є пам'ятником архітектури "Будинок прибутковий Заля". Побудовано у 1875 році, в 1880-х його реконструювали, надбудувавши третій поверх.

У ліквідації беруть участь дев'ять одиниць техніки та 30 осіб особового складу. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, Національна гвардія України назвала попередню причину пожежі в приміщенні Міністерства культури, молоді і спорту. Як повідомляється, попередньою причиною пожежі у відомстві стала несправність проводки.

Як повідомляє РБК-Україна, в понеділок, 27 січня, в 10:14 на вул. Івана Франка, 19, в 3-х поверховому будинку на 3-му поверсі Міністерства культури, молоді і спорту виникло задимлення, в результаті загоряння в підвальному приміщенні будівлі. Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 11:24.