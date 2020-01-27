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В центре Одессы горит жилой дом

Новости » Происшествия     27.01.2020 - 18:55
В центре Одессы горит жилой дом
Иллюстративное фото (dp.dsns.gov.ua)

Горят чердак и крыша дома №59 по Нежинской, что на углу Дворянской

В Одессе произошел пожар в жилом доме по улице Нежинская 59. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Как сообщается, возгорание произошло на чердаке и крыше дома.

"Жильцы горящего дома успели выскочить на улицу. Что стало причиной возгорания, пока не известно", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас на месте работает несколько пожарных расчетов.

Отметим, что здание является памятником архитектуры "Дом доходный Заля". Построено в 1875 году, в 1880-х его реконструировали, надстроив третий этаж.

В ликвидации участвуют девять единиц техники и 30 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.

Пожар вспыхнул на крыше дома на ул. Нежинской, 57. На месте работает несколько пожарных расчетов. Загорелась кровля со стороны двора. По имеющейся в данный момент информации, жильцы горящего дома успели выскочить на улицу. Что стало причиной возгорания, пока не известно. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм https://t.me/dumskayatv Следите за нашим каналом в Instagram https://www.instagram.com/dumskayatv/

Опубліковано Думская ТВ Понеділок, 27 січня 2020 р.
Нежинская

Пожар вспыхнул на крыше дома на ул. Нежинской, 57. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм https://t.me/dumskayatv Следите за нашим каналом в Instagram https://www.instagram.com/dumskayatv/

Опубліковано Думская ТВ Понеділок, 27 січня 2020 р.

Напомним, Национальная гвардия Украины назвала предварительную причину пожара в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта. Как сообщается, предварительной причиной пожара в ведомстве стала неисправность проводки.

Как сообщает РБК-Украина, в понедельник, 27 января, в 10:14 на ул. Ивана Франко 19, в 3-х этажном здании на 3-м этаже Министерства культуры, молодежи и спорта возникло задымление, в результате возгорания в подвальном помещении здания. Пожар удалось полностью ликвидировать в 11:24.

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