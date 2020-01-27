У центрі Одеси горить житловий будинок

Ілюстративне фото (dp.dsns.gov.ua)

Горять горище та дах будинку №59 по Ніжинській, що на розі Дворянській

В Одесі сталася пожежа в житловому будинку по вулиці Ніжинська 59. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думська".

Як повідомляється, займання сталося на горищі і даху будинку.

"Мешканці палаючого будинку встигли вискочити на вулицю. Що стало причиною пожежі, поки не відомо", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що зараз на місці працює кілька пожежних розрахунків.

Зазначимо, що будівля є пам'ятником архітектури "Будинок прибутковий Заля". Побудовано у 1875 році, в 1880-х його реконструювали, надбудувавши третій поверх.

У ліквідації беруть участь дев'ять одиниць техніки та 30 осіб особового складу. Жертв та постраждалих немає.

Пожежа спалахнула на даху будинку на вул. Ніжинської, 57. На місці працює кілька пожежних розрахунків. Загорілася покрівля з боку двору. За наявною на даний момент інформацією, мешканці палаючого будинку встигли вискочити на вулицю. Що стало причиною пожежі, поки не відомо. Підписуйтесь на наш канал в Телеграм https://t.me/dumskayatv Слідкуйте за нашим каналом в Instagram https://www.instagram.com/dumskayatv/ Опубліковано Думська ТБ Понеділок, 27 січня 2020 р.

Ніжинська Пожежа спалахнула на даху будинку на вул. Ніжинської, 57. Підписуйтесь на наш канал в Телеграм https://t.me/dumskayatv Слідкуйте за нашим каналом в Instagram https://www.instagram.com/dumskayatv/ Опубліковано Думська ТБ Понеділок, 27 січня 2020 р.

Нагадаємо, Національна гвардія України назвала попередню причину пожежі в приміщенні Міністерства культури, молоді і спорту. Як повідомляється, попередньою причиною пожежі у відомстві стала несправність проводки.

Як повідомляє РБК-Україна, в понеділок, 27 січня, в 10:14 на вул. Івана Франка, 19, в 3-х поверховому будинку на 3-му поверсі Міністерства культури, молоді і спорту виникло задимлення, в результаті загоряння в підвальному приміщенні будівлі. Пожежу вдалося повністю ліквідувати о 11:24.