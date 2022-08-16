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В Одессе автобус врезался в грузовик: есть пострадавшие

Новина українською →
Одесса, Вторник 16 августа 2022 19:36
В Одессе автобус врезался в грузовик: есть пострадавшие Фото:в Одессе автобус врезался в грузовик (od.npu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

На улице Ангарской в Одессе автобус врезался в грузовой автомобиль. В результате аварии пять человек госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Отмечается, что водитель автобуса не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовиком, который двигался впереди.

Из-за ДТП водитель и четыре пассажира маршрутки были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Правоохранители устанавливают полные обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

В Одессе автобус врезался в грузовик: есть пострадавшие

Напомним, 5 августа в Николаеве автомобиль с военными попал в ДТП. Один из военных от полученных травм скончался на месте.

Напомним, 1 августа в Кривом Роге произошло ДТП со многими пострадавшими - столкнулись грузовик и маршрутка.

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