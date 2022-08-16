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В Одесі автобус врізався у вантажівку: є постраждалі

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Одеса, Вівторок 16 серпня 2022 19:36
В Одесі автобус врізався у вантажівку: є постраждалі Фото:в Одесі автобус врізався у вантажівку (od.npu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На вулиці Ангарській в Одесі автобус врізався у вантажівний автомобіль. У результаті аварії п'ятьох людей госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Зазначено, що водій автобуса не дотримався безпечної дистанції і допустив зіткнення з вантажівкою, що рухалася попереду.

Через ДТП водія та чотирьох пасажирів маршрутки було доставлено до медичного закладу із травмами різного ступеню тяжкості.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод. Правоохоронці встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

В Одесі автобус врізався у вантажівку: є постраждалі

Нагадаємо, 5 серпня у Миколаєві автомобіль з військовими потрапив у ДТП. Один із військових від отриманих травм помер на місці.

Нагадаємо, 1 серпня у Кривому Розі сталася ДТП з багатьма постраждалими - зіткнулися вантажівка і маршрутка.

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