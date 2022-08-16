В Одесі автобус врізався у вантажівку: є постраждалі

На вулиці Ангарській в Одесі автобус врізався у вантажівний автомобіль. У результаті аварії п'ятьох людей госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області .

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод. Правоохоронці встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Через ДТП водія та чотирьох пасажирів маршрутки було доставлено до медичного закладу із травмами різного ступеню тяжкості.

Зазначено, що водій автобуса не дотримався безпечної дистанції і допустив зіткнення з вантажівкою, що рухалася попереду.

Нагадаємо, 5 серпня у Миколаєві автомобіль з військовими потрапив у ДТП. Один із військових від отриманих травм помер на місці.

Нагадаємо, 1 серпня у Кривому Розі сталася ДТП з багатьма постраждалими - зіткнулися вантажівка і маршрутка.

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