В Кривом Роге столкнулись грузовик и маршрутка: много пострадавших
В понедельник, 1 августа, в Кривом Роге Днепропетровской области на перекрестке Никопольского шоссе и проспекта Металлургов произошло ДТП со многими пострадавшими - столкнулись грузовик и маршрутка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Первый Криворожский".
По предварительной информации, 14 человек пострадали - водитель и 13 пассажиров.
На месте работают инспекторы патрульной полиции.
Обновлено 12.50.
По данным полиции, сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП с участием грузового автомобиля и маршрутного такси в Кривом Роге.
"В результате столкновения пострадали 14 пассажиров микроавтобуса, которые доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Известно, что на перекрестке пр. Металлургов и Никопольского шоссе 1 августа около 6 утра 32-летний водитель грузового автомобиля DAF столкнулся с маршрутным такси Mercedes Sprinter под управлением 72-летнего мужчины.
"В результате ДТП телесные повреждения получили 14 граждан, они доставлены в медицинское учреждение. На месте работают правоохранители Криворожского районного управления полиции. Выясняются причины аварии, проводится допрос потерпевших и свидетелей", - говорится в сообщении полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (Уголовный кодекс Украины).
Напомним, ранее сообщалось, что в Волынской области полицейский сбил на блокпосту военнослужащего Национальной гвардии и участкового.
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