UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одеській області вводять аварійні відключення світлі

Фото: в Одеській області вводять аварійні відключення світлі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок пошкодження обладнання енергетики в Одесі та прилеглих районах запроваджують аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Як пише "Укренерго", цією ночі ціллю для ворога були високовольтні підстанції в південному регіоні України. 

"Через  пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в місті Одеса та прилеглих районах. При зростанні споживання їх обсяг може збільшуватись. Більше інформації на сторінках місцевого обленерго", - пише пресслужба. 

У тому ж числі обмеження електроспоживання продовжують діяти: 

  • в Харківській області;
  • в Кривому розі. 

Вночі графіки відключень не застосовувались. Ввечері можливі відключення через зростання споживання й навантаження на систему. 

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - додає "Укренерго". 

Ракетний обстріл 31 березня

Цієї ночі, 31 березня, російські терористи атакували Україну:

  • 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555;
  • 11-ма ударними БпЛА типу "Шахед";
  • балістичною ракетою "Іскандер-М";
  • керованою авіаційною ракетою Х-59.

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби.

Загалом вдалось знищити 18 повітряних цілей, а саме:

  • 9 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 9 "Шахедів".

Під час атаки в Одеській області сталась пожежа на одному з енергетичних об'єктів куди впали уламки збитого БпЛА.

У тому ж числі в Одесі, через обмеження подачі електроенергії, припинили роботу електротранспорту

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніОдеса