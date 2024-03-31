В Одесской области вводят аварийные отключения света

Вследствие повреждения оборудования энергетики в Одессе и прилегающих районах вводят аварийные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".
Как пишет "Укрэнерго", этой ночью целью для врага были высоковольтные подстанции в южном регионе Украины.
"Из-за повреждения оборудования энергетики были вынуждены применить аварийные отключения в городе Одесса и прилегающих районах. При росте потребления их объем может увеличиваться. Больше информации на страницах местного облэнерго", - пишет пресс-служба.
В том же числе ограничения электропотребления продолжают действовать:
Ночью графики отключений не применялись. Вечером возможны отключения из-за роста потребления и нагрузки на систему.
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно", - добавляет "Укрэнерго".
Этой ночью, 31 марта, российские террористы атаковали Украину:
К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы.
В общем удалось уничтожить 18 воздушных целей, а именно:
Во время атаки в Одесской области произошел пожар на одном из энергетических объектов куда упали обломки сбитого БпЛА.
В том же числе в Одессе из-за ограничения подачи электроэнергии прекратили работу электротранспорта.
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