В Одеській області вводять аварійні відключення світлі
Внаслідок пошкодження обладнання енергетики в Одесі та прилеглих районах запроваджують аварійні відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".
Як пише "Укренерго", цією ночі ціллю для ворога були високовольтні підстанції в південному регіоні України.
"Через пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в місті Одеса та прилеглих районах. При зростанні споживання їх обсяг може збільшуватись. Більше інформації на сторінках місцевого обленерго", - пише пресслужба.
У тому ж числі обмеження електроспоживання продовжують діяти:
- в Харківській області;
- в Кривому розі.
Вночі графіки відключень не застосовувались. Ввечері можливі відключення через зростання споживання й навантаження на систему.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - додає "Укренерго".
Ракетний обстріл 31 березня
Цієї ночі, 31 березня, російські терористи атакували Україну:
- 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555;
- 11-ма ударними БпЛА типу "Шахед";
- балістичною ракетою "Іскандер-М";
- керованою авіаційною ракетою Х-59.
До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби.
Загалом вдалось знищити 18 повітряних цілей, а саме:
- 9 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 9 "Шахедів".
Під час атаки в Одеській області сталась пожежа на одному з енергетичних об'єктів куди впали уламки збитого БпЛА.
У тому ж числі в Одесі, через обмеження подачі електроенергії, припинили роботу електротранспорту.
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