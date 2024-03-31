В Одеській області вводять аварійні відключення світлі

Внаслідок пошкодження обладнання енергетики в Одесі та прилеглих районах запроваджують аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Як пише "Укренерго", цією ночі ціллю для ворога були високовольтні підстанції в південному регіоні України.

"Через пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в місті Одеса та прилеглих районах. При зростанні споживання їх обсяг може збільшуватись. Більше інформації на сторінках місцевого обленерго", - пише пресслужба.

У тому ж числі обмеження електроспоживання продовжують діяти:

в Харківській області;

в Кривому розі.

Вночі графіки відключень не застосовувались. Ввечері можливі відключення через зростання споживання й навантаження на систему.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - додає "Укренерго".

Ракетний обстріл 31 березня

Цієї ночі, 31 березня, російські терористи атакували Україну:

14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555;

11-ма ударними БпЛА типу "Шахед";

балістичною ракетою "Іскандер-М";

керованою авіаційною ракетою Х-59.

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби.

Загалом вдалось знищити 18 повітряних цілей, а саме:

9 крилатих ракет Х-101/Х-555;

9 "Шахедів".

Під час атаки в Одеській області сталась пожежа на одному з енергетичних об'єктів куди впали уламки збитого БпЛА.

У тому ж числі в Одесі, через обмеження подачі електроенергії, припинили роботу електротранспорту.