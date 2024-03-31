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В Одесской области вводят аварийные отключения света

Воскресенье 31 марта 2024 10:16
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В Одесской области вводят аварийные отключения света Фото: в Одесской области вводят аварийные отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вследствие повреждения оборудования энергетики в Одессе и прилегающих районах вводят аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

Как пишет "Укрэнерго", этой ночью целью для врага были высоковольтные подстанции в южном регионе Украины.

"Из-за повреждения оборудования энергетики были вынуждены применить аварийные отключения в городе Одесса и прилегающих районах. При росте потребления их объем может увеличиваться. Больше информации на страницах местного облэнерго", - пишет пресс-служба.

В том же числе ограничения электропотребления продолжают действовать:

  • в Харьковской области;
  • в Кривом роге.

Ночью графики отключений не применялись. Вечером возможны отключения из-за роста потребления и нагрузки на систему.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно", - добавляет "Укрэнерго".

Ракетный обстрел 31 марта

Этой ночью, 31 марта, российские террористы атаковали Украину:

  • 14-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555;
  • 11-ю ударными БпЛА типа "Шахед";
  • баллистической ракетой "Искандер-М";
  • управляемой авиационной ракетой Х-59.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы.

В общем удалось уничтожить 18 воздушных целей, а именно:

  • 9 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 9 "Шахедов".

Во время атаки в Одесской области произошел пожар на одном из энергетических объектов куда упали обломки сбитого БпЛА.

В том же числе в Одессе из-за ограничения подачи электроэнергии прекратили работу электротранспорта.

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