Атака на міст під Маяками: Україна терміново перебудовує логістику півдня

Після удару по мосту в районі Маяків Одеської області влада зосередилася на забезпеченні альтернативних маршрутів для транспорту півдня України. Це критично важливо для пасажирських перевезень, логістики та транзиту до кордону й дунайського напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олексія Кулеби, віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України.

Нові маршрути опрацьовуються для пасажирських перевезень, вантажного транспорту та транзитних потоків, які забезпечують сполучення регіону з пунктами пропуску на кордоні та дунайським напрямком.

Перенаправлення транспорту здійснюють з урахуванням безпекової ситуації та пропускної спроможності дорожньої мережі.

Паралельно Україна координує дії з Республікою Молдова. Сторони опрацьовують транзитні маршрути та альтернативні шляхи сполучення, щоб не допустити збоїв у роботі логістики півдня країни.

З початку осені Росія системно застосовує однакову тактику - удари дронами-камікадзе типу Shahed та балістичними ракетами по логістичних шляхах прифронтових регіонів.

Основна мета таких атак - тиснути на цивільне населення, ускладнювати пересування та порушувати постачання і стабільну роботу регіонів поблизу фронту.

У відповідь українська сторона працює над відновленням і посиленням захисту логістичної інфраструктури, а також над розширенням мережі альтернативних маршрутів.

Організація нових шляхів руху триває, щоб забезпечити безперервне сполучення та життєдіяльність півдня України.