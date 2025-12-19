ua en ru
Атака на міст під Маяками: Україна терміново перебудовує логістику півдня

Україна, П'ятниця 19 грудня 2025 21:05
UA EN RU
Атака на міст під Маяками: Україна терміново перебудовує логістику півдня Фото: Олексій Кулеба, віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Після удару по мосту в районі Маяків Одеської області влада зосередилася на забезпеченні альтернативних маршрутів для транспорту півдня України. Це критично важливо для пасажирських перевезень, логістики та транзиту до кордону й дунайського напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олексія Кулеби, віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України.

Нові маршрути опрацьовуються для пасажирських перевезень, вантажного транспорту та транзитних потоків, які забезпечують сполучення регіону з пунктами пропуску на кордоні та дунайським напрямком.

Перенаправлення транспорту здійснюють з урахуванням безпекової ситуації та пропускної спроможності дорожньої мережі.

Паралельно Україна координує дії з Республікою Молдова. Сторони опрацьовують транзитні маршрути та альтернативні шляхи сполучення, щоб не допустити збоїв у роботі логістики півдня країни.

З початку осені Росія системно застосовує однакову тактику - удари дронами-камікадзе типу Shahed та балістичними ракетами по логістичних шляхах прифронтових регіонів.

Основна мета таких атак - тиснути на цивільне населення, ускладнювати пересування та порушувати постачання і стабільну роботу регіонів поблизу фронту.

У відповідь українська сторона працює над відновленням і посиленням захисту логістичної інфраструктури, а також над розширенням мережі альтернативних маршрутів.

Організація нових шляхів руху триває, щоб забезпечити безперервне сполучення та життєдіяльність півдня України.

Атака на міст біля Одеси: що відомо

Нагадаємо, що ввечері 18 грудня війська РФ атакували ударним дроном міст поблизу села Маяки в Одеській області. Безпілотник влучив у легковий автомобіль, у якому перебувала жінка з дітьми. Жінка загинула на місці, а діти зазнали важких поранень.

Також, після авіаційного удару в Одеській області тимчасово обмежили рух транспорту до окремих пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Зокрема, було призупинено рух трасою Одеса - Рені, яка є ключовою для південного напрямку.

Варто зазначити, що Одеська область останнім часом регулярно зазнає атак з боку РФ. Так, 17 грудня окупанти здійснили дві хвилі ударів, внаслідок яких було пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури.

Через закриття мосту на трасі Одеса - Рені у Молдові поблизу кордону розгорнули тимчасовий табір для громадян України, які наразі не можуть повернутися додому після атак російських дронів.

