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В Одеській області тривають відключення світла через атаки російських дронів

Вівторок 25 лютого 2025 11:10
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В Одеській області тривають відключення світла через атаки російських дронів Ілюстративне фото: в Одеській області тривають відключення світла через атаки російських дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Одеській області через наслідки попередніх обстрілів енергооб'єктів застосовуються обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

За даними "Укренерго", в Одеській області оператор системи розподілу вимушено застосовує мережеві обмеження.

Це призвело до знеструмлення частини споживачів, як промислових, так і побутових.

"Ремонтні роботи у регіоні тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - сказано у повідомленні.

Атаки на енергетику

Нагадаємо, в ніч на 19 лютого російські дрони масовано атакували Одесу та район. Окупанти вдарили по енергооб'єкту, внаслідок чого тисячі людей залишилися без світла.

Також ввечері 19 лютого було знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК. Через атаку було знеструмлено близько 5 тисяч жителів Одеси.

Також постраждав дах закладу громадського харчування та складської будівлі, адмінбудівля, автомийка, проїжджа частина та скління приватного будинку.

Крім того, вчора ворог масовано атакував газову інфраструктуру України дронами та ракетами. Серед іншого, були пошкоджені виробничі потужності.

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