РФ другу ніч поспіль масовано атакувала Одесу дронами: є пожежі та пошкодження

Ввечері, 19 грудня, російські окупанти вкотре масовано атакували Одесу дронами. Внаслідок атаки було зафіксовано пожежі, пошкодження та відомо про щонайменше одного постраждалого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера та канал мера міста Геннадія Труханова.

"Внаслідок сьогоднішнього удару виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку. Постраждала одна людина, 55-річний чоловік госпіталізований у стані середнього ступеню важкості", - йдеться у повідомленні.

Крім того, через атаку без електропостачання лишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси.

Станом на 23:34 було поінформовано, що всі уповноважені служби працювали над ліквідацією наслідків як цієї, так і попередньої атак минулої ночі.

"Внаслідок двох днів ударів по Одеському району, без світла наразі 89500 абонентів. Роботи тривають цілодобово", - додав Кіпер.

Атаку також прокоментував і мер міста Геннадій Труханов. Він розповів, що ворог вчинив чергову атаку на цивільну інфраструктуру та житлові будинки.

"Пошкоджено тепломагістраль, у частині абонентів відключено опалення. Після закінчення роботи оперативних служб наші фахівці зможуть приступити до відновлення теплової системи. А комунунальні служби - до ліквідації наслідків атаки", - йдеться у повідомленні.

Труханов уточнив, що на місці працюють оперативний штаб, районна адміністрація, екстрені та оперативні служби.

Також він додав, що 8 ранку мешканці можуть подати документи на відновлення вікон та дверей, а у випадку приватного сектору - ще й даху.