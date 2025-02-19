Атака на Одесу: кількість поранених зросла, ввели локальні аварійні відключення світла

Російські окупанти масовано атакували Одесу та район ударними безпілотниками вночі 19 лютого. Кількість поранених зросла до чотирьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.

Фото: в Одесі ліквідували пожежі після атаки (t.me/dsns_telegram)

Через російську атаку в частині Одеського району діють локальні аварійні відключення світла. Критична інфраструктура працює за допомогою генераторів. У Київському районі Одеси призупинено теплопостачання частині споживачів. Для жителів відкрили пункти незламності. У ДСНС уточнили, що вже ліквідували пожежі, які виникли після атаки. За даними рятувальників, пошкоджені будівля поліклініки, 24-поверховий житловий будинок, дитячий садок та кілька автівок.

"Постраждало 4 особи, серед них одна дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості", - повідомив Кіпер.

Як зазначив очільник ОВА, Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема, дитячу поліклініку, садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі.

Атака на Одесу

Ще пізно ввечері 18 лютого Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ворожих дронів. Моніторингові групи повідомляли, що безпілотники з моря рухаються в напрямку Одеси та області.

Пізніше мер Одеси повідомив про влучання у місті. Внаслідок атаки, за словами міського голови, без світла та тепла залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови - понад 250 одеситів.

Спочатку було відомо про одного постраждалого. Як відомо, кількість травмованих зросла до чотирьох осіб.

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