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Атака на Одесу: кількість поранених зросла, ввели локальні аварійні відключення світла

Одеса, Середа 19 лютого 2025 08:28
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Атака на Одесу: кількість поранених зросла, ввели локальні аварійні відключення світла Фото: в Одесі зросла кількість постраждалих через атаку дронів (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти масовано атакували Одесу та район ударними безпілотниками вночі 19 лютого. Кількість поранених зросла до чотирьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.

Як зазначив очільник ОВА, Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема, дитячу поліклініку, садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі.

Фото: Одесу та район атакували дрони (t.me/odeskaODA)

"Постраждало 4 особи, серед них одна дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості", - повідомив Кіпер.

Через російську атаку в частині Одеського району діють локальні аварійні відключення світла. Критична інфраструктура працює за допомогою генераторів. У Київському районі Одеси призупинено теплопостачання частині споживачів. Для жителів відкрили пункти незламності.

У ДСНС уточнили, що вже ліквідували пожежі, які виникли після атаки. За даними рятувальників, пошкоджені будівля поліклініки, 24-поверховий житловий будинок, дитячий садок та кілька автівок.

Фото: в Одесі ліквідували пожежі після атаки (t.me/dsns_telegram)

Атака на Одесу

Ще пізно ввечері 18 лютого Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ворожих дронів. Моніторингові групи повідомляли, що безпілотники з моря рухаються в напрямку Одеси та області.

Пізніше мер Одеси повідомив про влучання у місті. Внаслідок атаки, за словами міського голови, без світла та тепла залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови - понад 250 одеситів.

Спочатку було відомо про одного постраждалого. Як відомо, кількість травмованих зросла до чотирьох осіб.

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Одеса Війна в Україні Атака дронів Відключеня світла
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Атака на Одесу: кількість поранених зросла, ввели локальні аварійні відключення світла
Атака на Одесу: кількість поранених зросла, ввели локальні аварійні відключення світла
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