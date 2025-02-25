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В Одесской области продолжаются отключения света из-за атак российских дронов

Вторник 25 февраля 2025 11:10
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В Одесской области продолжаются отключения света из-за атак российских дронов Иллюстративное фото: в Одесской области продолжаются отключения света из-за атак российских дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Одесской области из-за последствий предыдущих обстрелов энергообъектов применяются ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

По данным "Укрэнерго", в Одесской области оператор системы распределения вынужденно применяет сетевые ограничения.

Это привело к обесточиванию части потребителей, как промышленных, так и бытовых.

"Ремонтные работы в регионе продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - сказано в сообщении.

Атаки на энергетику

Напомним, в ночь на 19 февраля российские дроны массированно атаковали Одессу и район. Оккупанты ударили по энергообъекту, в результате чего тысячи людей остались без света.

Также вечером 19 февраля был снова атакован энергетический объект ДТЭК. Из-за атаки были обесточены около 5 тысяч жителей Одессы.

Также пострадала крыша заведения общественного питания и складского здания, админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома.

Кроме того, вчера враг массированно атаковал газовую инфраструктуру Украины дронами и ракетами. Среди прочего, были повреждены производственные мощности.

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Укрэнерго Одесса Отключения света Война в Украине
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