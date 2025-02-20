Росіяни другу ніч поспіль атакували енергооб'єкт в Одеській області

Російська армія атакувала енергетичний об'єкт в Одеській області увечері 19 лютого. Вже другу ніч окупанти б'ють по енергооб'єктах регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Ворог продовжує енергетичний терор Одещини другу ніч поспіль. Під час масованої атаки знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що як тільки енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, ввечері 19 лютого влада Одеської області повідомила про атаку дронів на регіон. Внаслідок удару виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складу. Була пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку.

Відомо про постраждалого 55-річного чоловіка. Він госпіталізований у стані середнього ступеня важкості.

За даними ОВА, через атаку без електропостачання лишилися близько 5 тисяч жителів одного з районів Одеси.