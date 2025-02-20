РФ масовано атакувала газову інфраструктуру України, - Міненерго

Російські окупанти в ніч на 20 лютого масовано атакували газову інфраструктуру України. Були пошкоджені, зокрема, виробничі потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка в Facebook.

"У той час, як Росія продовжує відверто брехати про те, що не атакує цивільну критичну інфраструктуру, ми є свідками того, як одразу декілька ракет цілеспрямовано атакують обʼєкти видобутку українського газу", - додав глава Міненерго.

Наразі вживаються заходи з ліквідації наслідків атак і стабілізації газопостачання.

За словами міністра, мета російських атак - зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення.

"Сьогодні вночі Росія знову здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури. Пошкоджень зазнали, зокрема, виробничі потужності. Щойно дозволила безпекова ситуація, спеціалісти розпочали оцінювання ушкоджень і відновлювальні роботи", - повідомив він.

Комбінований удар по Україні

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 14 ракет (крилаті Х-101/Х-55 і балістичні - Іскандер-М/KN-23) та 161 дрон.

Сили ППО збили 80 ворожих дронів. Ще 78 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Сумська, Одеська та Київська області.

Відомо, що російські дрони другий день поспіль атакували Одеську область, під ударом був об'єкт енергетики. Без електропостачання лишилися близько 5 тисяч жителів Одеси.

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