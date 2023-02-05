В Одеській області сталася смертельна ДТП: загинув літній чоловік

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУ НП в Одеській області.

Аварія сталася на трасі неподалік села Саф'яни близько 18:00.

"Встановлено, що 51-річний водій мікроавтобуса Hyundai, рухаючись по автодорозі "Одеса-Рені", скоїв наїзд на пішохіда, який перетинав проїзну частину в невстановленому місці", - зазначили правоохоронці.

Від завданих травм 60-річний чоловік помер. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.

"Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження", - додали у пресслужбі ГУ НП в Одеській області.

В Одеській області сталася смертельна ДТП / (od.npu.gov.ua)