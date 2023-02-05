ua ru
Вс, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одесской области произошло смертельное ДТП: погиб пожилой мужчина

Новина українською →
Воскресенье 05 февраля 2023 05:49
В Одесской области произошло смертельное ДТП: погиб пожилой мужчина Фото: В Одесской области произошло смертельное ДТП (od.npu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

В Одесской области вечером 4 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Одесской области.

Авария случилась на трассе у села Сафьяны около 18:00.

"Установлено, что 51-летний водитель микроавтобуса Hyundai, двигаясь по автодороге "Одесса-Рени", совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте", - отметили правоохранители.

От нанесенных травм 60-летний мужчина скончался. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

"Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкое телесное повреждение", - добавили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

В Одесской области произошло смертельное ДТП: погиб пожилой мужчина

В Одесской области произошло смертельное ДТП / (od.npu.gov.ua)

Напомним, в Киеве грузовик протаранил пять припаркованных автомобилей, а в Хмельницкой области MAN столкнулся Volkswagen Touran.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Одесса
NEWS
ВСУ могут готовить контрнаступление у Угледара: карты боев
ВСУ могут готовить контрнаступление у Угледара: карты боев
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина