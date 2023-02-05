В Одесской области произошло смертельное ДТП: погиб пожилой мужчина

В Одесской области вечером 4 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Одесской области.

Авария случилась на трассе у села Сафьяны около 18:00.

"Установлено, что 51-летний водитель микроавтобуса Hyundai, двигаясь по автодороге "Одесса-Рени", совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте", - отметили правоохранители.

От нанесенных травм 60-летний мужчина скончался. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

"Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкое телесное повреждение", - добавили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

В Одесской области произошло смертельное ДТП / (od.npu.gov.ua)