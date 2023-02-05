В Одесской области произошло смертельное ДТП: погиб пожилой мужчина
В Одесской области вечером 4 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пожилой мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Одесской области.
Авария случилась на трассе у села Сафьяны около 18:00.
"Установлено, что 51-летний водитель микроавтобуса Hyundai, двигаясь по автодороге "Одесса-Рени", совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте", - отметили правоохранители.
От нанесенных травм 60-летний мужчина скончался. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
"Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжкое телесное повреждение", - добавили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.
В Одесской области произошло смертельное ДТП / (od.npu.gov.ua)
Напомним, в Киеве грузовик протаранил пять припаркованных автомобилей, а в Хмельницкой области MAN столкнулся Volkswagen Touran.
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