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У Києві на Липках вантажівка протаранила 5 припаркованих авто: фото масової ДТП

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Київ, Середа 25 січня 2023 16:49
У Києві на Липках вантажівка протаранила 5 припаркованих авто: фото масової ДТП Фото: у Києві на Лютеранській сталася ДТП за участю 6 авто (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Володимир Костирін

У центрі Києва на Липках водій вантажівки влаштував масову ДТП, внаслідок якої постраждав не лише його транспорт, а й ще п'ять легкових автомобілів, припаркованих у дворі.

Про це 25 січня передали у прес-службі патрульної поліції Києва.

Як розповіли 25 січня правоохоронці, дорожній інцидент трапився на вулиці Лютеранській у Печерському районі столиці вчора близько 11 години.

В аварії, на щастя, ніхто з людей не травмувався та не постраждав.

Чого не можна сказати про шість авто: саму вантажівку FAW, та іномарок, які та вдарила: Honda, Peugeot, Subaru, Mercedes-Benz та Hyundai.

Так, патрульні опублікували фото з місця події.

У Києві на Липках вантажівка протаранила 5 припаркованих авто: фото масової ДТПУ Києві на Липках вантажівка протаранила 5 припаркованих авто: фото масової ДТПУ Києві на Липках вантажівка протаранила 5 припаркованих авто: фото масової ДТПУ Києві на Липках вантажівка протаранила 5 припаркованих авто: фото масової ДТП

ДТП за участю 6 машин на вул. Лютеранській у Києві (фото: facebook.com/kyivpatrol)

"Як пояснив 51-річний винуватець ДТП, він не впорався з керуванням через несправну гальмівну систему", - передали правоохоронці.

Інспектори склали на водія фури протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

У Києві на Липках вантажівка протаранила 5 припаркованих авто: фото масової ДТП

У Києві на Лютеранській вантажівці вдарили п'ять іномарок, припаркованих у дворі (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Раніше повідомлялося, що в Києві 6 січня через негоду - сильний снігопад і штормовий вітер - сталися десятки дорожніх аварій.

Нагадаємо, що 11 січня у Хмельницькій області на трасі "Стрий-Ізварино" перекинувся рейсовий автобус, який прямував з Харкова до Ужгорода.Дев'ятеро людей постраждали, серед них - дитина.

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