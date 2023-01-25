У Києві на Липках вантажівка протаранила 5 припаркованих авто: фото масової ДТП

У центрі Києва на Липках водій вантажівки влаштував масову ДТП, внаслідок якої постраждав не лише його транспорт, а й ще п'ять легкових автомобілів, припаркованих у дворі.

Про це 25 січня передали у прес-службі патрульної поліції Києва.

Як розповіли 25 січня правоохоронці, дорожній інцидент трапився на вулиці Лютеранській у Печерському районі столиці вчора близько 11 години.

В аварії, на щастя, ніхто з людей не травмувався та не постраждав.

Чого не можна сказати про шість авто: саму вантажівку FAW, та іномарок, які та вдарила: Honda, Peugeot, Subaru, Mercedes-Benz та Hyundai.

Так, патрульні опублікували фото з місця події.

ДТП за участю 6 машин на вул. Лютеранській у Києві (фото: facebook.com/kyivpatrol)

"Як пояснив 51-річний винуватець ДТП, він не впорався з керуванням через несправну гальмівну систему", - передали правоохоронці.

Інспектори склали на водія фури протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

У Києві на Лютеранській вантажівці вдарили п'ять іномарок, припаркованих у дворі (фото: facebook.com/kyivpatrol)