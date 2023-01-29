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У Хмельницькій області вантажівка зіткнулася з легковиком: є загиблі

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Хмельницька область, Неділя 29 січня 2023 15:10
У Хмельницькій області вантажівка зіткнулася з легковиком: є загиблі Фото: у Хмельницькій області вантажівка зіткнулася з легковиком (km.dsns.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Вантажівка MAN та легковик Volkswagen Touran зіткнулися на автодорозі Е-50 поблизу села Качуринці Війтовецької тергромади Хмельницького району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Хмельницькій області.

В результаті аварії загинули 40-річний водій та 37-річна пасажирка легковика Volkswagen, 26-річного водія вантажівки госпіталізували до Волочиської багатопрофільної лікарні.

Рятувальники деблокували пасажирку легковика, а також вжили заходів, аби не допустити займання автомобілів.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.

Як повідомлялося раніше, вчора у Полтавській області вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом, троє людей загинули, вісім зазнали поранень.

Раніше у Києві вантажівка протаранила п'ять припаркованих автомобілів.

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