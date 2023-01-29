У Хмельницькій області вантажівка зіткнулася з легковиком: є загиблі

Вантажівка MAN та легковик Volkswagen Touran зіткнулися на автодорозі Е-50 поблизу села Качуринці Війтовецької тергромади Хмельницького району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Хмельницькій області .

В результаті аварії загинули 40-річний водій та 37-річна пасажирка легковика Volkswagen, 26-річного водія вантажівки госпіталізували до Волочиської багатопрофільної лікарні.

Рятувальники деблокували пасажирку легковика, а також вжили заходів, аби не допустити займання автомобілів.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.

Як повідомлялося раніше, вчора у Полтавській області вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом, троє людей загинули, вісім зазнали поранень.

Раніше у Києві вантажівка протаранила п'ять припаркованих автомобілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.