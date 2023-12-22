В Одеській області пролунали вибухи, повідомляється про роботу ППО

В Одеській області пролунали вибухи сьогодні вночі, 22 грудня. Працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня у Telegram .

"В Одеській області гучно. Працює ППО по "Шахедах"!", - йдеться у повідомленні.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих ударних безпілотників типу "Шахед" з Миколаївської області у напрямку Одеської.

Зокрема, військові закликали мешканців міста Южне залишатися в укриттях.

Атака РФ по Україні

У низці областей України оголосили повітряну тривогу ввечері 21 грудня. Військові попередили про запуск ворогом ударних дронів.

В Києві пролунала серія вибухів. Повідомлялося про роботу ППО. Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що внаслідок падіння уламків на житловий будинок в Солом'янському районі сталася пожежа.

Також повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони в Хмельницькій області.