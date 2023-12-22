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В Хмельницькій області пролунали вибухи, працює ППО

Хмельницька область, П'ятниця 22 грудня 2023 00:27
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В Хмельницькій області пролунали вибухи, працює ППО Фото: в Хмельницькій області працює ППО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Хмельницькій області пролунали вибухи сьогодні вночі, 22 грудня. Працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника керівника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна у Facebook.

"Хмельницький район. Працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих ударних безпілотників типу "Шахед" у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

В регіоні оголошена повітряна тривога. Людей закликають знаходитись в укриттях.

Атака РФ по Україні

У низці областей України оголосили повітряну тривогу ввечері 21 грудня. Військові попередили про запуск ворогом ударних дронів.

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