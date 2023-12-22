В Хмельницькій області пролунали вибухи, працює ППО

В Хмельницькій області пролунали вибухи сьогодні вночі, 22 грудня. Працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника керівника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна у Facebook.

"Хмельницький район. Працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні. Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух ворожих ударних безпілотників типу "Шахед" у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області. В регіоні оголошена повітряна тривога. Людей закликають знаходитись в укриттях. Атака РФ по Україні У низці областей України оголосили повітряну тривогу ввечері 21 грудня. Військові попередили про запуск ворогом ударних дронів. В Києві пролунала серія вибухів. Повідомлялося про роботу ППО. Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що внаслідок падіння уламків на житловий будинок в Солом'янському районі сталася пожежа.