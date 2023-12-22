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В кількох районах столиці уламки дронів упали на житлові будинки. Виникла пожежа

Київ, П'ятниця 22 грудня 2023 00:03
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В кількох районах столиці уламки дронів упали на житлові будинки. Виникла пожежа Фото: уламки російського дрона пошкодили житловий будинок у Києві (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Росіяни атакують Київ ударними дронами-камікадзе. У кількох районах столиці уламки впали на житлові будинки. Виникла пожежа, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Оновлено 1:12

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), внаслідок падіння уламків виникла пожежа у кімнаті на другому поверсі двоповерхового приватного недобудованого будинку. Пожежу ліквідовано на площі 20 кв. м. Постраждалих немає.

На місцях подій працює 10 од. техніки, а також 43 рятувальника ДСНС.

Оновлено 0:35

У КМВА повідомили, що загоряння у багатоповерховому житловому будинку в Соломʼянському районі ліквідовано.

Попередньо, є руйнація між 24 і 25 поверхами. За медичною допомогою звернулися 2 особи. Одного чоловіка доправили до шпиталю, ще одному постраждалому жителю будинку медики надали допомогу на місці.

В Голосіївському районі, у багатоповерхівці потрапляння уламку. Потерпілих немає.

В Дарницькому районі - падіння уламків у недобудований приватний житловий будинок. Виникла пожежа. Працюють пожежно -рятувальні служби. Інформації про постраждалих наразі немає.

Уламки пошкодили житлові будинки

Раніше начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що внаслідок роботи ППО по ворожих цілях, у Солом’янському районі уламки влучили в житловий будинок. На верхніх поверхах спостерігається відкрите полум’я, на місці працює підрозділ ДСНС.

Мер Віталій Кличко повідомив, що внаслідок падіння уламків, зафіксоване влучання у житловий будинок в Соломʼянському районі.

"Палає на верхніх поверхах. Екстренні служби на місці", - зазначив він.

За словами мера, постраждав чоловік, його ушпиталено.

Також Кличко повідомив, що є інформація про падіння уламків БПЛА на приватний житловий будинок у Дарницькому районі. Служби прямують на місце.

Наслідки падіння уламків

У КМВА також оприлюднили перші фото наслідків падіння уламків збитих дронів.

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